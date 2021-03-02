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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا يتابع امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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احمد علي
تابع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا  للدراسات العليا والبحوث، أعمال امتحانات طلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة، والبالغ عددهم 36 طالبا وطالبة، وسط اجراءات احترازية مشددة .

كما تفقد نائب رئيس الجامعة وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية، والتى تعد الأولى على مستوى الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أهمية الوحدة فى الاهتمام بتطوير تطبيقات الروبوت ونشرها فى مختلف المجالات البحثية، بهدف تطوير منظومة البحث العلمى والارتقاء بقطاع الدراسات العليا، والعمل على تحسين الوضع التنافسى لجامعة طنطا عربيًا ودوليًا .

‏وأكد ‏الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب الدراسات العليا لمرحله الماجستير والدكتوراه، فى عدد من التخصصات العلمية منها " تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهرباية، وتخصص الفيزيقا والرياضيات الهندسية، وتخصص هندسة الحاسبات والتحكم الالى، وتخصص هندسة القوى الميكانيكية".

أوضح الدكتور أحمد نصر ، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، حيث تم توزيع الطلاب على عدد 6 لجان، مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
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