حكم إمامة المرأة زوجها في الصلاة داخل البيت.. دار الإفتاء توضح.. فيديو

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، انه لا يجوز للمرأة امامة زوجها في الصلاة داخل البيت ولا خارجه، منوها أن من شروط الإمامة ان يكون الإمام ذكرا.

حكم إمامة المرأة النساء في الصلاة

ق ال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بالأزهر الشرعي، إن إمامة المرأة للمرأة في الصلاة لا حرج فيه، بشرط أن تكون الإمامة للنساء فقط.





وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن جمهور العلماء يرون أن إمامة المرأة للنساء لا شئ فيه شرعا، لأنها تقف بين نساء من جنسها، وورد عن بعض أزواج النبي أنهن فعلن ذلك.





وأشار إلى أن محل الخلاف هو إمامة المرأة للرجال، فجمهور الفقهاء أفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وهذا لا حرج فيه وهو نوع من أنواع الترتيب والتنظيم في عبادة الله.





كما أن هذا الأمر ليس فيه تمييز للرجال على النساء، منوها أن الشرع الحنيف جعل الحضانة للمرأة دون الرجل إذا اختلف الزوجان عليها.