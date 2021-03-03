تقرير.. كورونا سرعت من التحول الرقمي للعديد من الخدمات المصرفية

شهد القطاع المصرفي في المنطقة الشرق أوسطية وأفريقيا في السنوات القليلة الماضية، تحولا ملحوظا نحو التكنولوجيا المالية تقديم الخدمات المختلفة بما يتناسب مع متطلبات العملاء الذكية المختلفة.





وبحسب تقرير عبر وكالة "سي ان بي سي" عربية، فأن جائحة كورونا سرعت من عملية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المصرفية ، ووضعتها تحت ضغط في ظل حالات الاغلاق الاقتصادي التي شهدتها دول المنطقة.





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واجتمع نحو 40 متحدثا عالميا واقليميا في قطاع التكنولوجيا المالية على هامش قمة الابتكار المصرفي 2021 والتي استضافتها امارة دبي لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه التكنولوجيا المصرفية في المنطقة خصوصا بعد جائحة كورونا.





ووفقا لتقرير مركز قطر للتكنولوجيا المالية لعام 2021، بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 30.4 مليار دولار أمريكي وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا الأكثر جذبًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية الا انها لم تستحوذ الا على ما نسبته 1% من الاجمالي.





ويستمر النمو في صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الزيادة ولكن تطور القوانين والتشريعات من أبرز المعوقات.





بينما يحدث التحول الرقمي في جميع أنحاء مع التطورات الهامة التي تحدث في المملكة العربية السعودية والبحرين تواصل الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة في الوقت الذي استحوذت فيه على 70% من إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية منذ عام 2019، مع انضمام القطاع المصرفي إلى الاتجاه العالمي للتحول التكنولوجي والرقمنة المكثفة.





مع اشتداد المنافسة من الوافدين الجدد إلى السوق ، ترتفع البنوك في الشرق الأوسط بسرعة إلى مستوى التحديات والفرص التي توفرها توقعات المستهلكين المتغيرة واللوائح الجديدة ، مما يجبرهم على مواصلة تطوير قدراتهم الرقمية والابتكار المصرفي.