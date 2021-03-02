سعره 2.1 مليون دولار.. هل يحقق أغلى دواء في العالم الشفاء لـ مؤمن زكريا؟.. تفاصيل

كشفت الدكتورة ناجية علي، مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس، إمكانية حصول مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على دواء علاج ضمور العضلات في العالم الذي يصل سعره لـ 2.1 مليون دولار. أمراضالأعصابالأهلي،الأغلى





وقالت "علي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مرض مؤمن زكريا يعد إصابة في الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ولكن أسباب إصابة مؤمن زكريا متخلفة عن أسباب الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.





وتابعت "علاج ضمور العضلات الشوكي لا يصلح مع حالة مؤمن زكريا المرضية".





وقام فريق طبي من قسم الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تمت الموافقة عليه من قبل منظمة FDA الأمريكية، ب إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأستاذ جراحة وزراعة الكبد.





وتستخدم هذه التقنية لأول مرة في مصر وعدد محدود في العالم وتبلغ التكلفة ٢.١ مليون دولار، حيث يعتبر أغلى دواء في العالم لاحتوائه علي جينات محملة علي فيروس بحيث يدخل للجسم و يندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.



