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تعليم

لأول مرة في مصر .. إعطاء عقار جيني لمريض ضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قســـم التعليــــم
قام فريق طبي من قسم الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تمت الموافقة عليه من قبل منظمة FDA الأمريكية .

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واستاذ جراحة وزراعة الكبد .
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وتستخدم هذه التقنية لأول مره في مصر و عدد محدود في العالم وتبلغ التكلفة ٢.١ مليون دولار حيث يعتبر أغلى دواء في العالم لإحتوائه علي جينات محملة علي فيروس بحيث يدخل للجسم و يندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.
وكان للدكتورة ناجيه فهمي أستاذ الأعصاب بالقسم و العالمة المتخصصة في أمراض العضلات دورًا بارزًا، حيث استطاعت بمجهودات غير مسبوقه تشخيص المرض بصوره جينيه و تواصلت مع الشركة المنتجة للدخول في مسابقه لإحضار الدواء مجانا لأحد الأطفال المصابين.
ويعد العلاج الجينى الاحدث في العالم بعد العلاج البيولوجى

جدير بالذكر أن قسم الاعصاب بعين شمس هو الوحيد الذي به وحده متخصصة لأمراض العضلات برئاسة الأستاذ الدكتور هانى عارف رئيس القسم والذي أشرف علي عملية الحقن تحت قيادة الأستاذ الدكتور وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصي و د. هشام أنور نائب المدير و د. محمد رزق المدير الطبي
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