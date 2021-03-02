استهدف الاقتصاد.. بايدن يرفع سيف العقوبات بوجه روسيا بسبب نافالني

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا، وذلك على خلفية قضية سجن وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.





وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن واشنطن قررت حظر إمداد روسيا بأي مساعدات باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة.





وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة وضعت روسيا على قائمة الدول التي تحظر تصدير التكنولوجيا الدفاعية إليها، موضحة أنه تقرر أيضًا حظر إمداد الحكومة الروسية بأي قروض من جانب المؤسسات المالية الأمريكية سواء كانت بنوك أو شركات تجارية.





وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن قائمة العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها اليوم شملت مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، ومن بينهم المدعي العام الروسي، إيجور كراسنوف، ورئيس لجنة التحقيق بشأن نافالني، أليكسندر باستريكين، ورئيس دائرة السجون الاتحادية في روسيا، أليكسندر كلاشينكوف، وقائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف.









كما شملت قائمة العقوبات رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي كيريينكو م دير جهاز الأمن الروسي أليكسندر بورتنيكوف.







