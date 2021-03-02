طب عين شمس تكشف تفاصيل علاج طفل مصاب بضمور العضلات بدواء قيمته 2 مليون دولار

قالت الدكتورة ناجية فهمى مدير وحدة أمراض العضلات و الأعصاب بطب عين شمس، إن الجامعة قامت بعلاج طفل مصاب بضمور العضلات بدواء قيمته مليوني دولار.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الدواء الذى تم استخدامه يتم إنتاجه من إحدى شركات الأدوية الكبرى بالمجان، و تبرعت بالعلاج للطفل، بتكلفه 34 مليون جنيه.





ولفتت إلى أن اختيار الطفل ريان كان من بين 8 أطفال مصابين تقدمت المستشفى بملفاتهم للشركة لاختيار واحد من بينهم للحقن بالعلاج.

ولفتت إلى أن الدواء مخصص لعلاج نوع معين من الأطفال المصابين بضمور العضلات منها أن يكون الطفل عمرة لا يتعدي العامين.





وكشفت أن الاختيار يكون عشوائيا كل أسبوعين، والطفل ريان تم اختياره بشكل عشوائي،





وكشفت عن الإصابات بهذا المرض فى العالم قائلة أن هناك إصابة لكل طفل مولود من أصل 10 ألاف طفل بالعالم، ومصر لا يوجد بها أى تسجيل، ولكن أذا تمت النسبة على مصر سيكون هناك 200 طفل مصري يصاب سنويا بهذا المرض نصفهم يموت

وقام فريق طبي من قسم الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تمت الموافقة عليه من قبل منظمة FDA الأمريكية جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واستاذ جراحة وزراعة الكبد . . وتستخدم هذه التقنية لأول مره في مصر و عدد محدود في العالم وتبلغ التكلفة ٢.١ مليون دولار حيث يعتبر أغلى دواء في العالم لإحتوائه علي جينات محملة علي فيروس بحيث يدخل للجسم و يندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب. وكان للدكتورة ناجيه فهمي أستاذ الأعصاب بالقسم و العالمة المتخصصة في أمراض العضلات دورًا بارزًا، حيث استطاعت بمجهودات غير مسبوقه تشخيص المرض بصوره جينيه و تواصلت مع الشركة المنتجة للدخول في مسابقه لإحضار الدواء مجانا لأحد الأطفال المصابين. ويعد العلاج الجينى الاحدث في العالم بعد العلاج البيولوجى

جدير بالذكر أن قسم الاعصاب بعين شمس هو الوحيد الذي به وحده متخصصة لأمراض العضلات برئاسة الأستاذ الدكتور هانى عارف رئيس القسم والذي أشرف علي عملية الحقن تحت قيادة الأستاذ الدكتور وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصي و د. هشام أنور نائب المدير و د. محمد رزق المدير الطبي



