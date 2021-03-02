وزيرة التضامن توضح جهود الدولة لدعم وحماية الصيادين

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة لدعم وحماية الصيادين.





قالت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للصيادين.





أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية من تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمة الصحية.





وتابعت الوزير، أنه نعمل على أسرة الصيادين وليس الشخص الذي يعمل فقط بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدركة أنه :"توفير ملابس صيد وتأمين صحي واجتماعي".



