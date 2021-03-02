قرار سعودي عاجل بشأن السودان

أفادت صحيفة اليوم التالي السودانية أن السلطات السعودية اتخذت قرارا عاجلا بشأن السودان حيث إعادة باخرة تحمل شحنة من المواشي الى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.









وأبانت الصحيفة السودانية أن صادرات الماشية السودانية تواجه مشكلات متكررة تتعلق بنقص مناعة الحيوانات المصدرة الى المملكة ما أفقد البلاد ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر.









وبحسب الصحيفة السودانية؛ فقد كشفت مصادر موثوقة بقطاع الثروة الحيوانية الثلاثاء عن إعادة السلطات السعودية الباخرة البركة” 7″ بحمولة تصل 9 الاف رأس من الضأن.









وقالت إن تلك الشحنة خرجت للصادر من محجر في مدينة كسلا شرق السودان.









كما نوهت المصادر إلى أن الماشية السودانية لاتزال تعاني من مشكلة الإرجاع مبدية استغرابها لذلك في ظل توجه الدولة حاليا للاستفادة من موارد النقد الأجنبي بعد توحيد سعر الصرف.









وأشار وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح الى أنه تم تكوين لجنة أيضا للتحقيق حول ارجاع الباخرة المبروكة 10 لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن.









وكان منتصف فبراير الماضي شهد إعادة السلطات السعودية شحنة من الضأن بحمولة 5155 رأس إلى السودان بعد أكثر من شهر من استئناف الصادر بين البلدين.







