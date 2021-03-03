رمضان عبد المعز: الإنسان يجاهد 4 ابتلاءات في حياته

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الإنسان ابتلى بأربع قال عنهم الإمام الشافعى "إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم أعدائي ".





وأضاف "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن أول جهاد جهاد النفس، والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، والرسول علمنا أن نقول "اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم"، فالاستعاذة اللجوء والاحتماء لدفع المكروه من شر النفس أولا.





وأوضح أن النفس هى الشيء الوحيد الذى أقسم عليه الله فى كتابه 11 قسما متتاليا "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا".



