رشوان توفيق يكشف عن سر الرؤية التي رآها لنجله قبل وفاته ..فيديو

قال الفنان رشوان توفيق، " رأيت رؤيا بأن نجلي توفيق سيموت"، مؤكدا أنه كان عليّ الاستعداد نفسيا، وكنت أراقبه طوال تحركه أمامي حتى أصيب بالجلطة.





وأضاف "توفيق"، خلال لقاء ببرنامج "اتس شو تايم" عبر فضائية "سي بي سي"، أنه عندما توجهت إلى المستشفى للاطمئنان على نجلي أكد لي الطبيب أنه يحتضر.





وتابع الفنان رشوان توفيق، " حاولنا إقناعه بالذهاب للمستشفى وعندما ذهبنا وجدت طبيب شاب يخرج من غرفته وفجأة وقعت أرضًا وعلمت وقتها أن نجلي توفي".





وأشار إلى أنه عندما تحدثت إلى ابني وجدته وصف لي جدته أم والدتي التي لم يرَها قط فعلمت أنه سيتوفى.