ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر : ركلة الجزاء الأولى للجونة غير صحيحة وسموحة أكثر الأندية تعرضا للظلم التحكيمي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:34 م
سموحة
سموحة
Advertisements
محمد رشاد
أبدى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة استياءه الشديد من احتساب ركلة الجزاء الأولى ضد فريقه لصالح فريق الجونة ، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز .

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : ركلة الجزاء الأولى المحتسبة لفريق الجونة في الشوط الأول غير صحيحة بالمرة ، وكل خبراء التحكيم أجمعوا على ذلك .

واختتم  : حققنا 10 تعادلات هذا الموسم ، من بينهم 6 تعادلات بسبب الأخطاء التحكيمية والقرارات الخاطئة المحتسبة ضد لاعبينا ، كما أننا تقدمنا بأكثر من شكوى ضد لجنة الحكام ولكن دون جدوى .

نجح فريق سموحة في فرض نتيجة التعادل على مضيفه الجونة بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح مصطفى فتحي لاعب سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمر السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33 ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل الإيجابي في الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، احتسب محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لصالح الجونة في الدقيقة 54 سددها عمر السعيد ليسجل الهدف الثاني.

ومع الدقيقة 90 احتسب "ميدو" ركلة جزاء ثالثة في المباراة سددها مصطفى محمد في مرمى أحمد عادل عبد المنعم ليخطف نقطة التعادل لفريقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهزيمة الأولى.. بعد تحقيق رقم إيجابي.. أحمد سامي يعود للنتائج السلبية

التعادل الإيجابي يحسم لقاء سموحة والجونة "2001"

فرج عامر يفتح النار على التحكيم: ضربة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

فرج عامر يطالب بانضمام الهاني سليمان لمنتخب مصر

بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو

فى ليلة تألق المعارين من الزمالك.. سموحة ينتزع تعادلا قاتلا من الجونة 2-2.. فيديو

ترشيحاتنا

شاومي تعلن مفاجأة سارة عن هواتف Redmi Note 10 القادمة

البحرين.. إجراء عاجل بشأن المساجد داخل المملكة

ناشئ الزمالك على أعتاب دوري أوروبي

تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

من بينها ميراج.. جيش عربي يعرض طائراته الحربية للبيع

هل سماع الأغاني يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات