فرج عامر : ركلة الجزاء الأولى للجونة غير صحيحة وسموحة أكثر الأندية تعرضا للظلم التحكيمي

أبدى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة استياءه الشديد من احتساب ركلة الجزاء الأولى ضد فريقه لصالح فريق الجونة ، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز .
وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : ركلة الجزاء الأولى المحتسبة لفريق الجونة في الشوط الأول غير صحيحة بالمرة ، وكل خبراء التحكيم أجمعوا على ذلك .
واختتم : حققنا 10 تعادلات هذا الموسم ، من بينهم 6 تعادلات بسبب الأخطاء التحكيمية والقرارات الخاطئة المحتسبة ضد لاعبينا ، كما أننا تقدمنا بأكثر من شكوى ضد لجنة الحكام ولكن دون جدوى .
نجح فريق سموحة في فرض نتيجة التعادل على مضيفه الجونة بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وافتتح مصطفى فتحي لاعب سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمر السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33 ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل الإيجابي في الشوط الأول.
ومع أحداث الشوط الثاني، احتسب محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لصالح الجونة في الدقيقة 54 سددها عمر السعيد ليسجل الهدف الثاني.
ومع الدقيقة 90 احتسب "ميدو" ركلة جزاء ثالثة في المباراة سددها مصطفى محمد في مرمى أحمد عادل عبد المنعم ليخطف نقطة التعادل لفريقه.