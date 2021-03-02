المصري: قدمنا مباراة كبيرة أمام بيراميدز وعانينا سوء التوفيق

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز التي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بنتيجة 1 – 2.





وأضاف "هاشم"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، " عانينا من سوء التوفيق أمام بيراميدز، وأهدرنا أكثر من فرصة حقيقية على مرمى شريف إكرامي".





واختتم "الفريق يقدم موسمًا مميزًا تحت قيادة علي ماهر ونسعى للتواجد بالمربع الذهبي".



