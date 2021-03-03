موعد الإعلان عن تمديد تعاقد علي معلول مع الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موعد الإعلان عن تجديد تعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، نجم الفريق.





وقال "عبدالهادي" خلال الحديث عبر برنامجه "اللعيب" على "ام بي سي مصر": "علي معلول وافق بشكل مبدئي على تمديد تعاقده مع الأهلي حتى 2024 حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم".





وتابع: "سيتم الإعلان عن التمديد خلال فترة توقف الدوري القادمة، إضافة إلى تمديد تعاقد عمرو السولية".





وفي سياق آخر، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.





وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الإعلامي أسامة حسني لقناة الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه .





وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقًا أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر.