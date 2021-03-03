السعودية .. هيئة المواصفات تكشف حقيقة خطورة إبريق الشاي المطلي بالأصفر

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، توضيحا بشأن المعلومات المتداولة حول خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصف.





وقالت الهيئة السعودية اللمواصفات في تغريدة على "تويتر" إنها ‏تطمئن جميع المستهلكين وتؤكد عدم دقة مثل هذه المعلومات.





وأضافت هيئة المواصفات السعودية، أنه تم سحب عدة عينات من هذه المنتجات ، وإجراء الاختبارات اللازمة ، والتي أظهرت أمان هذه المنتجات، مهيبة بالجميع تحري الدقة ، والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.





وجاء رد الهيئة، بعدما حذرت تقارير إعلامية ومختصون في سلامة وجودة الأغذية، من استخدام أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر.





ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن المختص في سلامة وجودة الأغذية فهد السعيد قوله إن "هذه الأباريق من الألومنيوم في الأسواق من أسوأ الاختيارات الاستهلاكية، وهي عبارة عن أباريق ألومنيوم مطلية باللون الأصفر، وليست أباريق نحاسية مطلية بالزنك".



