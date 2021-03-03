في ذكرى ميلاد سناء يونس.. كيف حمت نفسها من ضرب فؤاد المهندس

يوافق اليوم الأربعاء، 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1942 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في 20 مايو عام 2006، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا.





وشاركت الفنانة الراحلة سناء يونس في أكثر من عمل مسرحي مع الفنان فؤاد المهندس وفي مسرحيتي «سك علي بناتك، وهالة حبيبتي».





وتعرضت الراحلة للضرب من الفنان الراحل فؤاد المهندس، ضمن أحداث العمل المسرحي "سك على بناتك"، وحتى تتخلص من آلام الضرب الذي كان يتكرر يوميا، قامت بحيلة تحمي من خلالها حمت نفسها من الألم على خشبة المسرح، بأن وضعت أقمشة ثقيلة حول خصرها، حتي لا يكون الضرب مباشراً على جسدها.





ولم تتعرض سناء يونس للضرب في مسرحية "سك علي بناتك" فقط؛ ولكن ضربها فؤاد المهندس بنفس الأداة في مسرحية «هالة حبيبتي» والتي جسدت فيها شخصية «عطية» مديرة الملجأ.