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رياضة

انتظروا التصعيد.. الأهلي إلى صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن موقف فريق رجال اليد من استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين بالقوائم القديمة الخاصة بالموسم الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن الأهلي لن يتنازل عن استكمال مباريات الموسم الماضي بالقائمة الجديدة للفريق وليس بالقديمة مثلما يريد اتحاد اليد خاصة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن الأهلي أرسل خطابا الى اتحاد اليد يخطره فيه برفضه استكمال ما تبقى من مباريات الدوري لموسم 2019-2020، بقوائم العام الماضي، مستندة إلى أن هذا القرار يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أنهم ينتظرون وصول رد من اتحاد اليد علي هذا الخطاب  لمعرفة الخطوات التالية التي سيتبعها الأهلي في أطار حفظ حقوقه في المنافسة العادلة علي لقب الدوري .

وأِشار المصدر إلي أنه في حالة تمسك الاتحاد بإقامة المباريات بالقوائم القديمة سيقوم مسؤولي الأهلي بتصعيد الأمر الي اللجنة الأولمبية ولجنة فض المنازعات للبت في هذا الأمر بقرار نهائي يحافظ علي مبدا تكافؤ الفرص .

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