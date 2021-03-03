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تعليم

نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:46 ص
امتحان الصف الاول
امتحان الصف الاول الاعدادي
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ياســـمين بدوي
بدأ منذ قليل امتحان الصف الأول الإعدادي، في جميع المدارس الإعدادية الموجودة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا.


ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الآن الامتحان في جميع المواد في ورقة واحدة مجمعة لمدة ساعتين، وتضم هذه الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بها 4 بدائل لكل سؤال، ويتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.


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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، ستكون أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.


وقال الدكتور طارق شوقي،  وزير التربية والتعليم: "ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".


وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل "ساعتان" لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي:

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.


ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.


والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.


الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.


وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورا ترصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن من داخل اللجان.
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
نرصد أجواء سير امتحان الصف الأول الإعدادي الآن داخل اللجان.. صور
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