مصلحة دمغ المصوغات والموازين تحرر 30 محضرا متنوعا

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عدد من الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة، الحملات أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر لمحطات وقود، وتحريرعدد 2 محضر لموازين بسكول ، وعدد 16 محضر موازين تجارية ماركت، وتحرير 3 محاضر موازين تجارية شركات، بالاضافة الي ضبط 2 حرز عبارة عن مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج بقيمة 650 جراما ومشغولات ذهبية بقيمة 50 جراما، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، كما أعلنت المصلحة عن دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب، وتم دمغ 143357.80 جرام ذهب عيار 21، وكذلك 42944.70 جرام ذهب عيار 18، و 16456 جرام فضة.

هذا وتوكد المصلحة أنها سوف تستمر بتوجية الحملات علي الموازين ومحطات الوقود والمشغولات الذهبية للتأكد من اختامها ومطابقتها للمواصفات.