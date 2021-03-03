ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة مهمة من سلطنة عمان إلى شعب اليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:48 ص
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أكدت سلطنة عُمان مواصلة التزامها تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية وجهود الإغاثة للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها، وأوضحت السلطنة أن التزامها بالواجب تجاه الأشقاء في اليمن تاريخي تفرضه الجيرة وأواصر القربى والمصير المشترك.


جاء ذلك خلال كلمة عُمان أمام الحدث رفيع المستوى حول الأزمة الإنسانية في اليمن بالأمم المتحدة الذي عُقد مساء أمس عبر الاتصال المرئي، وألقى الكلمة الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وشددت عُمان على استمرارها في استضافة الأشقاء اليمنيين وتوفير العلاج المجاني لهم وتقديم المساعدات إليهم، مشيرة إلى أن الدعم العُماني لليمن سيتواصل ولن يتوقف على مختلف الأصعدة.

ودعت عُمان في ختام كلمتها، لإنهاء الحرب في اليمن لما لها من تأثيرات كارثية، مؤيدة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والمعارك.

يُذكر أن نهج السياسة الخارجية العُمانية في عصر نهضتها المُتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يقوم على أسس ثابتة تتمثل في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها، ولما كان البُعد الإنساني ركيزة أساسية فى سياسة السلطنة لم تتوان قيادتها السياسية الحكيمة عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للدول العربية الشقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في عمر الـ30 والأول في تاريخ السلطنة.. من هو ولي عهد عمان الجديد

رسالة خطية من سلطان عمان للرئيس الفلسطيني

كيف قرأت الصحف العمانية جهود السلطنة تجاه القضية الفلسطينية؟

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد 2.3 مليون طفل في اليمن

بسبب الحرب.. الأمم المتحدة تحذر: المجاعة والمرض يهددان أطفال اليمن

أشاد بمؤتمر المانحين لليمن.. رئيس البرلمان العربي يدعو إلى موقف دولي حازم لوقف جرائم الحوثيين

ترشيحاتنا

حي الإبراهيمية .. الفن الروماني يعانق سحر الإسكندرية.. شاهد

هل ثواب عمل ختمة قرآن للميت بعد وفاته يصل إليه ؟ أمين الفتوى يجيب

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

برشلونة يبحث عن ريمونتادا أمام إشبيلية في الكأس

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

Advertisements

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

شاهد .. كيف تسخر شركات السيارات من بعضها في حملات الدعاية