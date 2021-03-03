الدنيا لسه بخير..عامل أمن بمول تجاري بطنطا يعثر على 320 ألف جنيه ويعيدهم لصاحبهم

شهد فرع مول العروبة بكارفور طنطا بمحافظة الغربية في اللحظات الأولي من فجر اليوم عثور عامل في العقد الثالث من عمره علي حقيبة تحوي مبلغا ماليا يقارب 320 ألف جنيه أثناء أدائه واجب عمله الوظيفي داخل المول التجاري خلال فتره عمله بالشيفت المسائي.





وكان العامل "علي حسن" قد وجد مبلغا من المال قيمته ثلاثمائة وعشرون ألف من الجنيهات من داخل المول أثناء تواجده بالعمل عثر علي المبلغ المذكور وتجول داخل المكان حتي عثر علي صاحبه أثناء قيامه بالبحث بكافة المحلات التجارية داخل مول التجاري .





كما التقي العامل "حسن" بصاحب المبلغ حيث كان يبحث عن المال المفقود وتم تسليم النقود داخل المول فيما قدم له صاحب الحقيبة الشكر الكامل لأمانته ومراعاة تسليم حقيبة النقود .



