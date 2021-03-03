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حوادث

ضبط سيدة وديلر مخدرات بحوزتهما حشيش وهيروين بالسلام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سيدة وديلر مخدرات بحوزتهما حشيش وهيروين .

وكان ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول قد تمكنوا من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول.

 وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائها ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة .

 كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته  كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول .

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تحركاته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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