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فن

روبى تثير الجدل بسبب فيديو من حفل أمس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:39 م
روبى
روبى
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مريم عزت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الساعات القصيرة الماضية، فيديو قصيرا للنجمة روبى وهى تقوم بالرقص فى حفلة أمس، وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها، حيث نال إعجابهم.


وكانت النجمة روبي أحيت حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف للحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "كورونا" ووسط أجواء الهواء الطلق.


وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور، منتج ألبومها الجديد "حتة تانية"، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.


وقامت بتقديم ققرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي، التي بمحرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب. 


وحرصت روبي في بداية فقرتها على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين.


وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه"، و"ليه بيداري"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية" التي أضفت المزيد من أجواء البهجة والإثارة على الحفل.


وشارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام بققرة مميزة من الـ fire works، وهو ما خطف أنظار الجميع.

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