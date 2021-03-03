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أخبار العالم

وزير سعودي: الإخوان "فئة ضالة".. وجرائمهم ليس لها مثيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 م
عبداللطيف آل الشيخ
عبداللطيف آل الشيخ
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قسم الخارجي
حذر وزير سعودي من خطر جماعة الإخوان، معتبرًا عناصرها من أعداء الأوطان وفق ما نقلت عنه صحيفة الرياض السعودية.

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن خطر الإخوان  أصبح الآن واقعًا ملموسًا يشاهده جميع أبناء الدنيا لما يقومون به من أعمال إرهابية في أوطانهم.

قال آل الشيخ، إن عناصر الجماعة يتعاونون مع أعداء الأوطان لتدمير ها بمن فيها وتدمير أرضهم ومن عليها.

وأكد إن هذا ولاشك جرم عظيم لم يمارس في تاريخ العالم بهذه الصفة الوحشية التي نراها الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية، بل تعدى شرهم وتعدى تآمرهم إلى الدول الأخرى.

اعتبر آل الشيخ الإخوان "فئة ضالة"، حيث جاء حديثه بمناسبة إطلاق المبادرة الدعوية والإرشادية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة.

وأضاف: رسالتي لجميع أبناء العالم الإسلامي أن يتعظوا بما حصل في البلدان المجاورة لهم من التدمير ومن التشريد ومن إراقة الدماء، وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وتدمير الأوطان، ولاشك أن هذه رسالة عملية تجسد مدى خطورة هذه الفئة الضالة، فعلى جميع شعوب العالم، وليس الشعوب العربية والإسلامية، التعاون من أجل حد شر هذه الفئة الباغية الضالة .

وأشار إلى أن بيان هيئة كبار العلماء، بيان صدر من أكبر هيئة إسلامية في العالم، في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيين خطر هذه الجماعة على الوطن والأمن والاستقرار وعلى الدين، واستهدافها للحمة الوطنية وزعزعة الأمن.
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