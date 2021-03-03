ضبط 178 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 178 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالفيوم.







أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط( شخصين ، مقيمين بدائرة المركز ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما (178 طربة لمخدر الحشيش جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) .





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة..