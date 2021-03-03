ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين بالإسكندرية

تمكنت قوة أمنية أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( شخصين ، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما ( كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة).



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.