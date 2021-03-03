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رياضة

حصة فنية قوية للاعبي الزمالك اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك حصة فنية قوية على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك قبل السفر إلى تونس مساء.

وركز باتشيكو المدير الفني، ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام على تنفيذ بعض الأمور الخططية وأدوار اللاعبين داخل الملعب خلال هذه الحصة. 

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الجمل الفنية وسط تركيز قوي من اللاعبين وجدية استعدادا لمواجهة الترجي.

وحرص باتشيكو وعبد الهادي على منح توجيهات للاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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