مستثمرو المناطق الحرة ببورسعيد: قرارات العامة للاستثمار دعمت مشروعاتتا فى مواجهة كورونا

قال خالد البحيرى ،عضو مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد، إن قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة باستمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع فى السوق المحلى بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر فيما عدا المجالات المحظورة خطوة لدعم المشروعات فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الانتاج.









أضاف البحيرى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن العامة للاستثمار تسعى من خلال قراراتها لمساندة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة لتخطى الأزمة الحالية التى ترتب عليها تراجع الطاقة التشغيلية للمصانع الى اقل من 50% نتيجة الغاء طلبيات التصدير لسوق الاوروبى الذى يعد الواجهة الرئيسية لمنتجاتنا.





تابع: أن أزمة انخفاض الانتاجية و التصدير مستمرة و المؤشرات لا تنبئ بإنفراجة قريبًا بل ستزداد صعوبة خارجيًا و داخليًا لحين عودة الحياة الى طبيعتها فى كافة بلدان العالم .





أوضح البحيرى ، أن القارة الاوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية و العالم أجمع لم يتعاف بعد من تبعات الموجة الأولى و لحقتها الان الموجة الثانية و المخاوف من تداعياتها المستقبلية.





يشار الى أن المستشار محمد عبد الوهاب ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مجموعة من القرارات و التى شملت استمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع فى السوق المحلى بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر فيما عدا المجالات المحظورة.





والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات ،مستلزمات إنتاج،اكسسوارات )للسوق المحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة و ما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة لمدة 6 أشهر، بالاضافة الى مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعبئة الضمانات المالية فى جميع الأحوال لمدة 6 أشهر .





و تضمنت القرارات إعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر لتجديد بوالص التأمين على أصولها بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهد بتحمله كافة المسئوليات الجنائية و المدنية عما يترتب على ذلك من اثار .





بالاضافة الى قيام إدارات المناطق الحرة باتخاذ الاجراءات التى تتضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول و خروج الأجهزة و الالات و المعدات و البضائع و كافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار 24 ساعة .







