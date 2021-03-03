عدالة ومساندة : مدينة العدالة خطوة مهمة لتصحيح مسارات المنظومة القضائية

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة ؛ برئاسة المستشارة هالة عثمان ؛ التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ على توجييه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة جدأ في طريق تصحيح مسارات المنظومة القضائية المصرية بشكل عام ؛ وأمام العالم بشكل خاص .



وقالت المستشارة هالة عثمان ؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة؛ في بيان، الأربعاء، إن توجيه الرئيس الخاص بانشاء مدينة العدالة جاء في توقيت حاسم في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة نحو التنمية والتطوير في كافة القطاعات الخدمية الهامة ؛ وفي مقدمتها المنظومة القضائية وما يتعلق بها من خدمات ؛ وهو ما تجسد في أن تضم مدينة العدالة مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة ؛ وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل.



ورأت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة ؛ أن وجود مدينة للثقافة والفنون ومدينة للعدالة ؛ وأخرى للخيول العالمية ؛ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ؛ ومدينة للمعارض.؛ ومتحف عواصم مصر ؛ وغيرها من الأفكار داخل العاصمة الإدارية الجديدة ؛ أمور من شأنها الإعلان عن بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور داخل الدولة المصرية ؛ ومراعاة حقيقية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ؛ وتصدير صورة حقيقية عن مصر الحديثة بتطوراتها في كافة المجالات والقطاعات



