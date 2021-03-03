القبض على استورجي متهم بالاعتداء جنسيا على ربة منزل معاقة ذهنيا في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة اجا بمحافظة الدقهلية من ضبط استورجي اعتدى جنسيًا على معاقه ذهنيا بقرية نوسا البحر التابعة للمركز.





وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بحضور "سالي ن ن ا - ٣٥ عامًا - ربة منزل ومقيمة قرية نوسا البحر دائرة المركز" إلى قسم شرطة أجا تتهم فيه "سعيد إ ع س - 53 عامًا استورجي ومقيم بذات القرية" باستدراج شقيقتها نورا "٢٧ عاما ربة منزل - معاقة ذهنيا ومقيمة بذات القرية" لمنزله والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بتاريخ 2021/2/26.



