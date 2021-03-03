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رياضة

حسام البدري يعقد جلسة مع معاونيه للتحضير لمعسكر مارس.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:13 م
حسام البدري
حسام البدري
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يسرى غازى - ايهاب اشرف
حضر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة.

ويستعد منتخب مصر ، للدخول فى معسكر تدريبي يوم ٢٠ مارس الجارى استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر ، بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويعقد البدرى ، جلسة مع الجهاز المعاون والطبي لمنتخب الفراعنة الكبار من أجل الترتيب للفترة المقبلة.

كما يعقد البدرى جلسة مع الدكتور محمد ابوالعلا طبيب منتخب مصر ، من أجل التحضير للمعسكر القادم استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

يذكر أن منتخب مصر الوطنى يتصدر مجموعته برصيد ٨ نقاط فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد التعادل فى مباراتي كينيا وجزر القمر والفوز على توجو فى مباراتين.
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