حسام البدري يعقد جلسة مع معاونيه للتحضير لمعسكر مارس.. صور

حضر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة.





ويستعد منتخب مصر ، للدخول فى معسكر تدريبي يوم ٢٠ مارس الجارى استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر ، بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.





ويعقد البدرى ، جلسة مع الجهاز المعاون والطبي لمنتخب الفراعنة الكبار من أجل الترتيب للفترة المقبلة.





كما يعقد البدرى جلسة مع الدكتور محمد ابوالعلا طبيب منتخب مصر ، من أجل التحضير للمعسكر القادم استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر.





يذكر أن منتخب مصر الوطنى يتصدر مجموعته برصيد ٨ نقاط فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد التعادل فى مباراتي كينيا وجزر القمر والفوز على توجو فى مباراتين.