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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:34 م
لجان امتحانات الأزهر
لجان امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة، ورافقه الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والدكتور أشرف زعلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و أشرف أحمد محمود، مدير الكلية. 
  
وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
   
جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة تعد كلية فريدة في نوعها في الجامعات المصرية، والشرق الأوسط.

يأتي هذا في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، علي متابعة مدى انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 
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