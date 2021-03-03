بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير محطة مياه الكراتية في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المرحلة الثانية لمحطة مياه الكراتيه بمركز قوص، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من القيادات التنفيذية.

و قال محافظ قنا، بأنه تم رفع طاقة محطة مياه شرب الكراتيه من ٢٠٠٠ م٣/ يوم الي ٤٠٠٠ م٣/ يوم وبتكلفة إجمالية حوالي ٧ مليون جنيه وتخدم حوالي ٢٠ الف مواطن بقري الكراتيه والحراجية وتوابعها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن افتتاح المحطة يتزامن مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، وأن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية نفذتها الهيئة العربية للتصنيع، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الداودي، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد طفرة كبيرة مؤخرًا، حيث تم افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى بطاقة 120 لتر/ ثانية بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، كما تم الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط بطاقة ١٥ ألف م٣/يوم بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 167 مليون جنيه، والافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده بطاقة استيعابية 16 ألف م٣/يوم بتكلفة 152 مليون جنيه.

وأضاف محافظ قنا، أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابعها بصفة مستمرة لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا ٦.٥ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 67 مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه ويجرى استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، مضيفًا بأنه تم تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع آخر.





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