داخل لجنة الامتحان.. مصرع طالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة في سوهاج

لقيت طالبة مصرعها إثر أزمة قلبية مفاجئة، اليوم الأربعاء، أثناء تأدية الامتحان المجمع بالصف الأول الإعدادي بإحدى اللجان بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغ رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، بوفاة الطالبة منة حمدي أحمد، بإحدى لجان سوهاج أثناء تأديتها الامتحان المجمع للصف الأول الإعدادي.





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وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء محاولتها الإجابة عن أسئلة الامتحان المجمع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.







