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وزير خارجيه تونس: لا بد من توفير إرادة راسخة لاعتماد آليات مبتكرة لمعالجة قضايانا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:15 م
وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى
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ريهام فيكتور
قال وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى ، إنه لابد من توفير إرادة راسخة لاعتماد سياسات مشتركة واليات مبتكرة لمعالجة قضايانا .

وأضاف عثمان الجرندى ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن العمل اليوم يلح لمزيد من الارتقاء فى كافة المجالات والأبعاد .

وأشار إلى أنه لابد من تعزيز العلاقات العملية والبينية ،فيما يسمح بتدبير العقابات دون تطوير اقتصادياتنا للقدرة على مواجهة الازمات وضرورة التفكير فى التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية .

وأكد أن تونس ستواصل جهودها فى مختلف المحافل الإقليمية ، وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة للدفاع عن قضاياها العادلة وحشد الدعم الدولى لها بما يعزز الامن والاستقرار فى المنطقة ويمكن شعوبنا من مواجهة ما تردد عليه من حروب ونزاع .
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