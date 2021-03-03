وزير خارجيه تونس: لا بد من توفير إرادة راسخة لاعتماد آليات مبتكرة لمعالجة قضايانا

قال وزير الخارجية التونسي ، عثمان الجرندى ، إنه لابد من توفير إرادة راسخة لاعتماد سياسات مشتركة واليات مبتكرة لمعالجة قضايانا .





وأضاف عثمان الجرندى ، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن العمل اليوم يلح لمزيد من الارتقاء فى كافة المجالات والأبعاد .





وأشار إلى أنه لابد من تعزيز العلاقات العملية والبينية ،فيما يسمح بتدبير العقابات دون تطوير اقتصادياتنا للقدرة على مواجهة الازمات وضرورة التفكير فى التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية .



