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أخبار البلد

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:42 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي بدأ في التوافد الى صالة السفر استعدادا للمغادرة إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، حيث من المنتظر أن تغادر في غضون ساعتين من الآن علي متن رحلة خاصة تابعة لشركة ايركايرو. 

وخاضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران  الأخير ظهر اليوم، بمقر النادي قبل السفر إلى تونس، ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات الافريقي.
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور
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