نبات السريس.. كنز صحي ويقوي جهاز المناعة ويحافظ على الجهاز العصبي

نبتة السريس مهملة رغم أن لها العديد من الفوائد المذهلة ، فهي تنمو بين الزراعات المختلفة بالحدائق وفى مزارع البرسيم والخضروات في الأراضي التي تتميز بتربة غنية مثل أراضي محافظات الدلتا وخاصة في مناطق الأودية وكذلك مجرى وادي العريش شمال سيناء .





لذا فإنها تعتبر كنزا ثمينا،حيث يتميز باحتوائه على مجموعة من المعادن منها الماغنسيوم والكالسيوم والحديد فيتامين A والبوتاسيوم وهو غني بالألياف التي تسهل عملية الامتصاص عبر الأمعاء.





كما يعتبر من أهم الأطعمة لمن يتبع نظام غذائي معين للتخلص من الوزن الزائد حيث انه يساعد في إنقاص الوزن حيث أظهرت العديد من الدراسات العلمية الحديثة فوائد السريس أو الهندباء في علاج العديد من أنواع السرطانات المختلفة منها سرطان الجلد وسرطان الدم والبروستاتا والثدي والغدد الليمفاوية.





وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، انه يساعد على تنقية الكبد وتنظيفه من السموم ويحسن من انتاج الصفراء، ويفيد في علاج حصوات المرارة ويساعد في علاج تضخم الطحال ، كما يساعد على تحسين البصر ويقوي الأعصاب البصرية لاحتوائه على فيتامين A ويمكن إضافته لعصير الجزر والبقدونس لتحسين القدرة البصرية، و يساعد ايضا على علاج التهابات وتورم العين وذلك بعمل كمادات للعين بمغلي السريس.





كما يساعد السريس بشكل كبير في خفض نسبة السكر بالدم، وكذلك يساعد على تقوية دم الانسان وعلاج الأنيميا وفقر الدم بفضل احتوائه على عنصر الحديد الي جانب استخدامه كفاتح للشهية ويساعد في تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك كما انها مطهر معوي ويحارب الديدان المعوية.



كما يعتبر مدر قوي للبول ويساعد في تنظيف الكلى ويعالج النقرس ،علاوة علي انه يزيل المياه الزائده بالجسم ، ويستخدم مسكن لالم المعده، كما يعالج الكثير من التهابات الجهاز التنفسي ويعالج التهاب الحلق والسعال والتهاب الرئتين ، وبعالج التهاب المفاصل والآلام الروماتيزمية، ويعمل علي تقوية العظام والعضلات ويحافظ على سلامتها، ويساعد في تنظيم الهرمونات عند المرأة وينظم الدورة الشهرية، كما يفيد في لدغ العقرب وتقاوم السموم وتعمل علي تخفيض الحرارة.





ويمكن تناول السريس مثل غيره من أنواع الخضار الأخرى كالجرجير ويتناوله معظم الناس مع الخبز والجبن ، كما يمكن عمل شاي مغلي السريس بعد غليه في الماء على النار ونقعه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تناوله لفتح الشهية أو تنظيف الكبد والكلى وعلاج الإمساك ، يمكنك ايضا تجفيف أوراق السريس أو الهندباء البرية لعمل شاي منه.





يساعد السريس على فتح الشهية عن طريق استخدامه كبهارات في الطعام، كما يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء ويعالج الإمساك ويساعد على التخلص من الانتفاخ كما يعمل كطاردٍ للغازات، فضلًا عن أنه يعالج مشكلة عسر الهضم ومفيدٌ في طرد وعلاج حصوات المرارة.



وللسريس تأثيرٌ كبيرٌ على آلام الروماتيزم، و الانتظام على تناول مغلي عشبة السريس خاصة في فصل الربيع يساعد على التخلص من الآلام لمدة طويلة ويقوي العظام.





كما يساعد السريس على الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم مما يساعد على عدم ظهور التجاعيد في البشرة ويحافظ على شبابها، بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد على علاج الأكزيما والأمراض الجلدية التي تسبب الحكة، ويمكن استخدام منقوع السريس مباشرةً على البشرة للتخلص من الحبوب واثارها والبقع الداكنة.



ومن أشهر وأهم استخدامات نبات السريس هو الحفاظ على صحة الكبد، وهذا النبات يستخدم منذ القدم في علاج أمراض الكبد حيث إنه يساعد على تجديد الخلايا وطرد السموم وتحسين وظائفها.





و يساعد السريس في تقوية وتحفيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، ويمنح الجسم الطاقة ويعمل على الوقاية من الأمراض المختلفة كما أنه يفيد في حالات ارتفاع درجات الحرارة والحمى.





وتناول جذور نبات السريس له تأثيرٌ كبيرٌ في السيطرة على مرض السكري والحفاظ على معدل نسبة السكر في الدم، ويساعد الانتظام في تناول جذور السريس على الوقاية من مرض السكري والتخلص من آثاره السلبية للمصابين به على مختلف أجهزة الجسم.



كما يحافظ السريس على الجهاز العصبي والصحة النفسية للإنسان حيث إن الدراسات التي أجريت عن طريق التجارب أكدت أن السريس يعمل على تحسين المِزاج ومعالجة أعراض الاكتئاب والحفاظ على الصحة النفسية والعصبية للإنسان.



وعلى الرغم من الفوائد الصحية الرهيبه للسريس أو الهندباء البرية إلا أنه يحذر تناوله للمراة الحامل والمرضعة والطفل الأقل من عمر العامين أو من يعاني من التهاب حاد بالمرارة.

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