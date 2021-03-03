محافظ بورسعيد : تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز خلال 3 أشهر

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء ، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بتحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحياء المحافظة من ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات الي غاز طبيعي لمواجهة الازدحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .





جاء ذلك بحضور مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة المختصة





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واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة من خلال شرح مسؤولى شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية ، و تم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز.





وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ و التنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت .



