محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاثنين استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد باعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى بورسعيد .









أشار الغضبان إلى أن الحديقة تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى تتناسب مع طبيعة الحديقة التاريخية وأهميتها ، وذلك بالتوازى مع المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة .









أوضح محافظ بورسعيد أنه فى إطار تنفيذ إقامة متنزهات ترفيهية مجانية للمواطن على أعلى مستوى ، فإنه من المقرر أن يتم تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد على نفس طراز حديقة فريال بحى الشرق ، مشيرا الى أن أعمال التطوير تشمل الاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة معدل الإضاءة و تخصيص مقاعد لكبار السن و ووضع برجولات ، بالإضافة للاعتماد على نظام المراقبة و الكاميرات والاهتمام بالنظافة والتجميل المستمر بالحديقة ، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الشكل الحضارى للمدينة.









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