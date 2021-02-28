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محافظات

المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم بجولة تفقدية على مدارس بورسعيد للمرحلة الإبتدائية يرافقه د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم للوقوف على مدى انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأثناء الجولة أجرى محافظ بورسعيد مكالمة هاتفية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من داخل أحد اللجان أطلعه من خلالها على انتظام سير الامتحانات بالمرحلة الإبتدائية وأشرك فيها الطلاب حيث قال طالب للوزير "المدرسة وحشتنا يا عمو"، ورد الوزير: "خد بالك من نفسك وإلبس الكمامة".

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وشملت الجولة مدرستى أشتوم الجميل الابتدائية والبنك الوطنى الإبتدائية، حيث اطمأن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الإمتحانية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهد المبذول من إدارتى المدرستين لتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.

يذكر أن اليوم الأحد هو أول أيام امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، حيث يؤدى 14321 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائى بالمحافظة الإمتحان لمدة ساعتين فى جميع المواد وذلك فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالا.
المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد
المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد
المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد
المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد
المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد
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