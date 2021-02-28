المدرسة وحشتنا ياعمو .. تفاصيل مكالمة وزير التعليم مع طالب ببورسعيد

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم بجولة تفقدية على مدارس بورسعيد للمرحلة الإبتدائية يرافقه د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات التعليم للوقوف على مدى انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول. انتظامامتحانات





وأثناء الجولة أجرى محافظ بورسعيد مكالمة هاتفية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى من داخل أحد اللجان أطلعه من خلالها على انتظام سير الامتحانات بالمرحلة الإبتدائية وأشرك فيها الطلاب حيث قال طالب للوزير "المدرسة وحشتنا يا عمو"، ورد الوزير: "خد بالك من نفسك وإلبس الكمامة".





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وشملت الجولة مدرستى أشتوم الجميل الابتدائية والبنك الوطنى الإبتدائية، حيث اطمأن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الإمتحانية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهد المبذول من إدارتى المدرستين لتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.



