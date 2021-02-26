مجلس الشباب المصري: تنفيذ 387 برنامجا تدريبيا استفادة منها 86 ألف شاب

انطلق بمكتبة مصر العامة في محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، نموذج محاكاة محليات مصر، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، لمدة 3 أيام.





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بدأت فعاليات اليوم الأول الذي حضره عدد كبير من الشباب، بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حدادا على ضحايا "لنش" بورسعيد الغارق بغاطس البحر المتوسط، وعرض فيلم تسجيلي عن نماذج سابقة لمحاكاة محليات مصر، ثم بدء فعاليات النموذج بكلمات ومحاضرات المشاركين.





ورحب محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، بالمشاركين، مؤكدًا أن رغبة الشباب في تكرار النموذج ببورسعيد والإقبال الكبير من الشباب على التسجيل للمشاركة دفعهم لتكرارها عدة مرات ليس فقط لتأهيل شباب قادر على خوض انتخابات المحليات، ولكن أيضًا ناخب قادر على اختيار من يمثله، من خلال التدريب والتوعية بدور المحليات وأهميتها.





وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن المجلس خلال الفترة الماضية نفذ 387 برنامجا تدريبيا مختلفا استفاد منها 86 ألف شاب مصري، وبمشاركة أكثر من 160 برلمانيا، مما يؤكد أن المجتمع المدني قادر على إحداث الفارق، لافتًا إلى أن الهدف من النموذج هو تأهيل شباب مدرك لمفهوم الإدارة المحلية، فضلًا عن امتلاك المهارات اللازمة لخوض انتخابات المحليات.





وقالت ايفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه يوجد تشريعات قديمة وهناك قوانين منذ عام 1946 لم يجرى تغييرها، وأنها وزملائها طالبوا بقانون المحليات لإعطاء الفرصة لعضو مجلس النواب للتشريع والرقابة، وتقوم المحليات بدورها من خلال الانتشار في كل مكان بسبب عددهم الكبير، وبالتالي الوصول لكل ثغرة في عمل التنفيذي وحلها، مشددة على أنه يجب أن يكون للمحليات أدوات رقابية تمكنه من أداء دوره على الوجه الأكمل، ومتطرقة لشرح مفصل عن كيفية تطبيق واستخدام الأدوات الرقابية لحل المشكلات والقضايا المختلفة بالشكل الذي يعود بالإيجاب على المواطنين.





ومن جانبه، أشار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن قانون الإدارة المحلية المقترح المقدم من الحكومة وجرى مناقشته في 3 لجان داخل المجلس، ومكون من 155 مادة، وبه امتيازات عديدة للمحافظة والشباب والمرأة، ويدعم اللامركزية في المحليات، ويسعى للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد المتواجد في كافة دول العالم وليس في مصر فقط، مؤكدًا أن الدولة جادة في القضاء على الفساد فهناك وزراء ومحافظين ومسئولين جرى القبض عليهم وسجنهم، وذلك يؤكد الرغبة الجادة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضاء على الفساد.