محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) بشرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد.
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وأعلن محافظ بورسعيد انه تم الانتهاء من ٨٠% من أعمال ترفيق مشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) وحدة ، مؤكدا ان اعمال ترفيق المشروع تتم بالتوازى مع الاعمال الإنشائية الجارية بالمشروع ، ووجه بالتنسيق بين كافة الجهات لإنجاز المشروع فى آقرب وقت تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيه.
وجاء ملخص أهم القرارات التى اتخذها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإستكمال الدراسة 2021 بمدارس المحافظة
- لا تعقد إمتحانات من الصف الأول حتي الصف الثالث الإبتدائي
- إمتحان واحد لكل المواد من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي
1 - يوم الأحد 28/2/2021 ( الصف الرابع الإبتدائي )
2 – يوم الإثنين 1/3/2021 ( الصف الخامس الإبتدائي )
3 – يوم الثلاثاء 2/3/2021 ( الصف السادس الإبتدائي )
4 – يوم الأربعاء 3/3/2021 ( الصف الأول الإعدادي )
5 – يوم الخميس 4/3/2021 ( الصف الثاني الإعدادي )
- نظام ورقة الأسئلة من الصف الأول الإعدادي حتي الصف الثاني الإعدادي ( 35 ) سؤال ( 280 درجة )
- نظام ورقة الأسئلة من الصف الرابع الإبتدائي حتي السادس الإبتدائي ( 30 ) سؤال ( 300 درجة )
- ملحوظة : ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل جميعها
- الفصل الدراسي الثاني 2021 : تعقد ثلاث إمتحانات لسنوات النقل :
أخر مارس 2021 – أخر أبريل 2021 – أخر مايو 2021
- كيفية الإنتقال للسنة الأعلي :
1- حصول الطالب علي 50% فصل دراسي أول + 50% متوسط فصل دراسي ثاني
2- بشرط حصول الطالب علي 50% من إجمالي المجموع الكلي + 25% علي الأقل لأي مادة
3- من لم يحقق أي من الشرطين له حق دخول الدور الثاني صيفًا
- الصف الثالث الإعدادي :
الأحد 7/3/2021 إمتحان مجمع متعدد التخصصات ( 35 ) سؤال بواقع ( 280 ) درجة ، ولا تضاف درجات التيرم الأول للمجموع الكلي بشرط إجتياز إمتحان 7/3/2021
- الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي :
إمتحان إلكتروني بالمدرسة من السبت 27/2/2021 حتي 11/3/2021 بجدول الوزارة
ضوابط عامة :
1- إمتحان أخر العام للمواد التي لاتضاف للمجموع لجميع مراحل النقل ( الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني والثالث الإعدادي )
2- كذلك مواد الهوية للمدارس الدولية
3- تتولي كل إدارة تعليمية إعداد الإمتحانات وتحت مسئوليتها الفنية والإدارية بإشراف من مديرية التربية والتعليم
4- تشكيل لجان السير ولجان تقدير الدرجات وأوراق الإمتحان وإعلان النتيجة
- سيتم إمتحان طلاب مدرسة احمدان عامر الثانوية بمدرسة 25 يناير ببحر البقر
- سيتم إمتحان طلاب مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات بمدرسة بورفؤاد الفرنسي وبقرار من معالي محافظ بورسعيد ووزارة التربية والتعليم
عودة الدراسة :
- إختياري عقب الإمتحانات للفصل الدراسي الأول وبدون غياب
- تنظيم حضور المعلمين الفصل الدراسي الثاني بقرار من معالي المحافظ بمقترح لمديري المديرية
- يحق لولي الأمر عدم دخول أبنه الإمتحان إذا رغب في ذلك بناءً علي طلب يقدمه دون إحتسابه عام رسوب