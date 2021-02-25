ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) بشرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد.

اقرا ايضا 

وأعلن محافظ بورسعيد انه تم الانتهاء من ٨٠% من أعمال ترفيق مشروع الكراسة الزرقاء (٩٠٠٠) وحدة ، مؤكدا ان اعمال ترفيق المشروع تتم بالتوازى مع الاعمال الإنشائية الجارية بالمشروع ، ووجه بالتنسيق بين كافة الجهات لإنجاز المشروع فى آقرب وقت تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيه. 

وجاء ملخص أهم القرارات التى اتخذها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإستكمال الدراسة 2021 بمدارس المحافظة 

- لا تعقد إمتحانات من الصف الأول حتي الصف الثالث الإبتدائي 
- إمتحان واحد لكل المواد من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي
1 - يوم الأحد 28/2/2021 ( الصف الرابع الإبتدائي )
2 – يوم الإثنين  1/3/2021 ( الصف الخامس الإبتدائي )
3 – يوم الثلاثاء 2/3/2021 ( الصف السادس الإبتدائي ) 
4 – يوم الأربعاء 3/3/2021 ( الصف الأول الإعدادي )
5 – يوم الخميس 4/3/2021 ( الصف الثاني الإعدادي )
- نظام ورقة الأسئلة من الصف الأول الإعدادي حتي الصف الثاني الإعدادي ( 35 ) سؤال ( 280 درجة ) 
- نظام ورقة الأسئلة من الصف الرابع الإبتدائي حتي السادس الإبتدائي ( 30  ) سؤال ( 300 درجة )
- ملحوظة : ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل جميعها 

- الفصل الدراسي الثاني 2021 : تعقد ثلاث إمتحانات لسنوات النقل : 
أخر مارس 2021 – أخر أبريل 2021 – أخر مايو 2021 
- كيفية الإنتقال للسنة الأعلي :
1- حصول الطالب علي 50% فصل دراسي أول + 50% متوسط فصل دراسي ثاني 
2- بشرط حصول الطالب علي 50% من إجمالي المجموع الكلي + 25% علي الأقل لأي مادة 
3- من لم يحقق أي من الشرطين له حق دخول الدور الثاني صيفًا 
- الصف الثالث الإعدادي : 
الأحد 7/3/2021 إمتحان مجمع متعدد التخصصات ( 35 ) سؤال بواقع ( 280 ) درجة ، ولا تضاف درجات التيرم الأول للمجموع الكلي بشرط إجتياز إمتحان 7/3/2021 
- الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي :
إمتحان إلكتروني بالمدرسة من السبت 27/2/2021 حتي 11/3/2021 بجدول الوزارة 

ضوابط عامة : 
1- إمتحان أخر العام للمواد التي لاتضاف للمجموع لجميع مراحل النقل ( الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني والثالث الإعدادي ) 
2- كذلك مواد الهوية للمدارس الدولية 
3- تتولي كل إدارة تعليمية إعداد الإمتحانات وتحت مسئوليتها الفنية والإدارية بإشراف من مديرية التربية والتعليم 
4- تشكيل لجان السير ولجان تقدير الدرجات وأوراق الإمتحان وإعلان النتيجة
- سيتم إمتحان طلاب مدرسة احمدان عامر الثانوية بمدرسة 25 يناير ببحر البقر 
- سيتم إمتحان طلاب مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات بمدرسة بورفؤاد الفرنسي وبقرار من معالي محافظ بورسعيد ووزارة التربية والتعليم 

عودة الدراسة :
- إختياري عقب الإمتحانات للفصل الدراسي الأول وبدون غياب 
- تنظيم حضور المعلمين الفصل الدراسي الثاني بقرار من معالي المحافظ بمقترح لمديري المديرية 
- يحق لولي الأمر عدم دخول أبنه الإمتحان إذا رغب في ذلك بناءً علي طلب يقدمه دون إحتسابه عام رسوب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عدد أسئلة كل مادة ودرجاتها .. تفاصيل رسمية جديدة تحسم جدل امتحانات النقل

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

مفيش أعمال سنة.. توضيح جديد من التعليم بشأن نظام تقييم طلاب المدارس

تحديد 3 أسئلة لكل مادة للامتحان الموحد لطلاب النقل في سيناء

تعليم أسوان تستعد لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول .. شاهد

التربية الفنية بأسوان تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تنمية القدرات

ترشيحاتنا

شطة: انضربت فى مباراة لـ الأهلي .. وصلاح يرحل عن ليفربول .. ومهاجم الزمالك فخر مصر.. فيديو وصور

موعد عودة عمرو أديب إلى الشاشة بعد حادث السيارة

شطة: أرفض دعم فرجاني ساسي والـ var أنصف الأهلي.. فيديو

11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

إصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان .. تفاصيل

تبدأ الأحد.. الحبس و200 ألف جنيه عقوبة الغش في الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب