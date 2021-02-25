محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

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وجاء ملخص أهم القرارات التى اتخذها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإستكمال الدراسة 2021 بمدارس المحافظة





- لا تعقد إمتحانات من الصف الأول حتي الصف الثالث الإبتدائي

- إمتحان واحد لكل المواد من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي

1 - يوم الأحد 28/2/2021 ( الصف الرابع الإبتدائي )

2 – يوم الإثنين 1/3/2021 ( الصف الخامس الإبتدائي )

3 – يوم الثلاثاء 2/3/2021 ( الصف السادس الإبتدائي )

4 – يوم الأربعاء 3/3/2021 ( الصف الأول الإعدادي )

5 – يوم الخميس 4/3/2021 ( الصف الثاني الإعدادي )

- نظام ورقة الأسئلة من الصف الأول الإعدادي حتي الصف الثاني الإعدادي ( 35 ) سؤال ( 280 درجة )

- نظام ورقة الأسئلة من الصف الرابع الإبتدائي حتي السادس الإبتدائي ( 30 ) سؤال ( 300 درجة )

- ملحوظة : ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل جميعها





- الفصل الدراسي الثاني 2021 : تعقد ثلاث إمتحانات لسنوات النقل :

أخر مارس 2021 – أخر أبريل 2021 – أخر مايو 2021

- كيفية الإنتقال للسنة الأعلي :

1- حصول الطالب علي 50% فصل دراسي أول + 50% متوسط فصل دراسي ثاني

2- بشرط حصول الطالب علي 50% من إجمالي المجموع الكلي + 25% علي الأقل لأي مادة

3- من لم يحقق أي من الشرطين له حق دخول الدور الثاني صيفًا

- الصف الثالث الإعدادي :

الأحد 7/3/2021 إمتحان مجمع متعدد التخصصات ( 35 ) سؤال بواقع ( 280 ) درجة ، ولا تضاف درجات التيرم الأول للمجموع الكلي بشرط إجتياز إمتحان 7/3/2021

- الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي :

إمتحان إلكتروني بالمدرسة من السبت 27/2/2021 حتي 11/3/2021 بجدول الوزارة





ضوابط عامة :

1- إمتحان أخر العام للمواد التي لاتضاف للمجموع لجميع مراحل النقل ( الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني والثالث الإعدادي )

2- كذلك مواد الهوية للمدارس الدولية

3- تتولي كل إدارة تعليمية إعداد الإمتحانات وتحت مسئوليتها الفنية والإدارية بإشراف من مديرية التربية والتعليم

4- تشكيل لجان السير ولجان تقدير الدرجات وأوراق الإمتحان وإعلان النتيجة

- سيتم إمتحان طلاب مدرسة احمدان عامر الثانوية بمدرسة 25 يناير ببحر البقر

- سيتم إمتحان طلاب مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات بمدرسة بورفؤاد الفرنسي وبقرار من معالي محافظ بورسعيد ووزارة التربية والتعليم





عودة الدراسة :

- إختياري عقب الإمتحانات للفصل الدراسي الأول وبدون غياب

- تنظيم حضور المعلمين الفصل الدراسي الثاني بقرار من معالي المحافظ بمقترح لمديري المديرية