رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الطب البيطري والتربية.. صور

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الأربعاء، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم "22221 "طالبا وطالبة وذلك لليوم الخامس على التوالي.





وواصل رئيس جامعة كفرالشيخ جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وذلك بتفقد كليتي الطب البيطري والتربية، رافقه خلالها الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية.





وأشار رئيس الجامعة إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى 12121 طالبًا وطالبة الامتحان و بلغ عدد الغياب 18 طالبًا، إضافة إلى وجود 4 طلاب قاموا بتأدية امتحانهم داخل لجان خاصة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة 18 حالة غش.





وأضاف د. دسوقي أنه خلال الفترة المسائية أدى"10100" طالب وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 352 طالبًا، إضافة إلى وجود حالتين غش تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، و"16" حالة قاموا بتأدية الامتحانات داخل لجان خاصة.





واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات.





وأكد ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ علي سلامة الطلاب والعاملين.