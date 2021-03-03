ننشر نتائج اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين مع المرشحين

عقدت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء " كورونا ".





كما تم طرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، علي أن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت " محيط المبنى "، وستجري تحت إشراف قضائي كامل " اقتراع وفرز " ، كما تنبأ الجميع بعدم إتمام الجمعية العمومية التي سيتم الدعوة إليها يوم الجمعة ٥ مارس.









وأتفق الجميع خلال الاجتماع أيضا علي أنه ربما تقام الانتخابات في ١٩ مارس الجاري بحضور على الأقل قرابة ٢٥٠٠ عضو جمعية عمومية على الأقل، بالإضافة إلي أنه جاري تحديد مكان الفرز داخل المبنى، ولو اتيح أن يكون الفرز في مكان الاقتراع سيتم ذلك.



