أفشة يغادر مران الأهلي.. اعرف السبب

اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة في بداية مران الفريق اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.





وأجرى اللاعب أشعة أمس للاطمئنان على ركبته، حيث خاض اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق.





وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا، الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.





وشهد مران الأهلي اليوم، انتظام محمد الشناوي كابتن الفريق، في التدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها، بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.