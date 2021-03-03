ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متزوجة لبنانيًا وحقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب.. من هي إنجي كيوان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أثارت المذيعة انجى كيوان حالة من الجدل بعد نشرها صورا مع المطرب عمرو دياب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى أثار العديد من التساؤلات حول علاقتهما إلا ان الصور كشفت عن انها علاقة صداقة فقط وان المذيعة متزوجة لبناني الجنسية. 


ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن المذيعة انجى كيوان التى أثارت الجدل. 


– إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.


– تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.


– كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.


– متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.


– شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.


– شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.


– تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.


– يتابعها عبر حسابها على «إنستجرام» أكثر من 273 ألف متابع.


– خضعت لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.


- ردت الموديل والإعلامية إنجى كيوان على الشائعات التى ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن ارتباطها بالهضبة عمرو دياب خاصة بعد ظهورها معه في عدد من الصور، إضافةً إلى الإعلان الخاص بالفنان عمرو دياب. 


وقالت إنجى كيوان، في لقاء متلفز ببرنامج "et بالعربى"، "ليس هناك أى نوع من الارتباط، وكل ما تردد أمر عارٍ تمامًا من الصحة". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

اخبار الفن .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية .. حقيقة عودة حنان ترك الى التمثيل

فيديوجراف.. حقيقة ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

صورها مع الهضبة أحدثت ضجة.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

ارتباط الهضبة وشلل فيفي عبده.. شائعات طاردت نجوم الوسط الفني

ترشيحاتنا

وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائي

محمد رمضان يطرح أغنية أنا البطل على يوتيوب.. فيديو

طبيب الاهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

ابني مسعور بيعضني ويضربني.. مأساة أم تعرض ابنها لصدمة عصبية بعد حادث قطار بتر أطرافه ..فيديو

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

جنازات محفوفة بالخطر.. هل ينتقل كورونا من جثث الموتى؟

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب