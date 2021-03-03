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أخبار العالم

الكشف عن دولة مسئولة عن هجوم أربيل العراقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:45 م
هجوم اربيل العراق
هجوم اربيل العراق
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قسم الخارجي
اعترف مسئول الخلية التي نفذت هجمات اربيل بكردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم كانت إيرانية الصنع. 

وكانت وكالة الانباء العراقية كشفت عن إلقاء القبض على 2 من أصل 4 أشخاص قد هاجموا مطار عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل. 

فيما اعتقل جهاز المخابرات العراقي "مسؤول مفارز القناصين" بتنظيم "داعش" بعملية أمنية في أربيل.


ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر - لم تكشف عن هويته - القول إن "جهاز المخابرات أطاح بـ (بشار العدواني) مسؤول مفارز القناصين في قاطع الجنوب".


وأضاف المصدر أن "جهاز المخابرات تابعه وتعقب تحركاته بين الفلوجة وهيت ونينوى لثلاثة أشهر قبل ان يتم اعتقاله بعملية خاطفة في اربيل".
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