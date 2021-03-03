ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة ، كما أستقبل اليوم ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic والتى ترفع علم مالطا والتى يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 46 مترا و غاطس 14 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 الف طن ( LNG ) بما يعادل 158 الف متر مكعب تقريبا من الغاز المسال متجهة الى الصين.





وأشار البيان الى ان اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة ، قد تابع عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان .





وأوضح البيان ان ، حركة الصادر من البضائع العامة 16558 طنا تشمل : 7300 طن يوريا و 1500 طن رمل و 3850 طن فوسفات و 2820 طن زيت و 629 طن خشب زان و 60 طن ملح و 399 طن كحول .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27608 أطنان تشمل : 14991 طن ذرة و 2674 طن خشب زان و 586 طن حديد و 7768 طن قمح و 1589 طن صودا .





وأضاف البيان ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1426 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و خرشوف و فلفل ألوان و ورق عنب و خس و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( زيتون و سمسم و برسيم ) و فواكة ( فراولة و برتقال و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و مالطا و الهند و المانيا و سنغافورة و سيريلانكا و هولندا و اسبانيا و روسيا و امريكا و الصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 770 حاوية مكافئة .









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وأختتم البيان ان صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107581 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125364 طنا.





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2562 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا و طنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4540 شاحنة.





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