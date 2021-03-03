حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بدمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بمحافظة دمياط .

وتضمن القرار رقم 137لسنة 2021 تعيين كل من محمد مكرم الشبراوي سكرتيرا لمركز ومدينة دمياط ، عبد الخالق عوض فرج نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع جنوب ، محمد السيد عبد السلام نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع شمال ، روضة منير عبد الكريم ، نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط لشؤون القرى.



وتعيين محمد عبد الرازق مرعى ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون البيئة ، سوزان رمضان عثمان ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون القرى ، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون المدينة.

