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محافظات

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بدمياط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بمحافظة دمياط .

وتضمن القرار رقم 137لسنة 2021 تعيين كل من محمد مكرم الشبراوي سكرتيرا لمركز ومدينة دمياط ، عبد الخالق عوض فرج نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع جنوب ، محمد السيد عبد السلام نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع شمال ، روضة منير عبد الكريم ، نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط لشؤون القرى.

وتعيين محمد عبد الرازق مرعى ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون البيئة ، سوزان رمضان عثمان ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون القرى ، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون المدينة.

وتضمن القرار تعيين عصمت محمد الاطروش ، نائبا لرئيس مدينة الروضة ، ثروت السعيد طريه، نائبا لرئيس مدينة السرو ، فايزة عبد الهادى فودة ، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون القرى ، هشام المتولى ناصف ، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون البيئة ، عطية مصطفى النجار ، نائبا لرئيس مدينة ميت أبو غالب.

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