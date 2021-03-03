حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بدمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز بمحافظة دمياط .
وتضمن القرار رقم 137لسنة 2021 تعيين كل من محمد مكرم الشبراوي سكرتيرا لمركز ومدينة دمياط ، عبد الخالق عوض فرج نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع جنوب ، محمد السيد عبد السلام نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع شمال ، روضة منير عبد الكريم ، نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط لشؤون القرى.
وتعيين محمد عبد الرازق مرعى ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون البيئة ، سوزان رمضان عثمان ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون القرى ، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون المدينة.
وتضمن القرار تعيين عصمت محمد الاطروش ، نائبا لرئيس مدينة الروضة ، ثروت السعيد طريه، نائبا لرئيس مدينة السرو ، فايزة عبد الهادى فودة ، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون القرى ، هشام المتولى ناصف ، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون البيئة ، عطية مصطفى النجار ، نائبا لرئيس مدينة ميت أبو غالب.
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