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رفعت فياض يكشف سبب إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:25 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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البهى عمرو
قال الكاتب الصحفى رفعت فياض المتخصص فى ملف التعليم، إن قرار إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة جاء بسبب مشكلات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن التشعيب يؤجل ولكن الفكرة سيتم تطبيقها فى الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن ما يتم فى قضية التشعيب يشبه قانون الضرائب العقارية الذى تم تأجيله لمدة عامين، فنحن فى ظروف استثنائية.

وأشار إلى أن الجميع غير راضى على ما يتم فى امتحانات الثانوية العامة، ولذلك الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم قرر تأجيل نظام التشعيب.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ستطرح و تشرح موضوع التشعيب للمواطنين لكى يتم تطبيقه، وفى حالة الرفض لن يتم الطبيق.

ورد على سؤال :" ماذا يتم فى الدول العالمية بخصوص الثانوية العامة وهل يتم تطبيق التشعيب أم لا" وقال إن هناك دولا تطبق التشعيب و دول لا تطبق هذا النظام.
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